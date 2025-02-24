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Суд отправил риэлтора-мошенницу из Дзержинска в колонию на 5,6 года

24 февраля 2025 19:11  [113] Происшествия

В Дзержинске вынесен приговор женщине-риэлтору, которая обманула клиентов на сумму более 5 миллионов рублей. Дзержинский городской суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установило следствие, ранее судимая жительница города, имея опыт работы с недвижимостью, предлагала помощь в оформлении сделок. В период с 2019 по 2022 год она принимала деньги от знакомых, которые доверяли ей процесс регистрации земельных участков и жилых помещений.  

Чтобы создать видимость работы, риэлтор подделывала документы, но сделки так и не оформляла. Все полученные средства она присваивала себе.  

Суд признал женщину виновной по нескольким эпизодам мошенничества и назначил ей реальное лишение свободы.

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Теги:
Мошенничество Приговор
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