Трубу с кипятком прорвало в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

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Вечером 24 февраля на улице Пушкина, 11а в Нижнем Новгороде произошел прорыв трубопровода с горячей водой. В результате несколько человек получили ожоги, им оказывается медицинская помощь. Точное число пострадавших уточняется.
Следственный комитет Нижегородской области организовал доследственную проверку, чтобы установить причины аварии. Следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств.
Прокуратура региона также начала проверку. Прокурор Советского района Евгений Хорев прибыл на место происшествия для контроля ситуации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающей организации, в том числе соблюдению сроков устранения аварии. При наличии нарушений могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
Специалисты продолжают работать на месте, обстоятельства инцидента уточняются.
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