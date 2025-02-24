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Культура и отдых

Нижегородец Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue

25 февраля 2025 09:17  [87] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

23-летний актер Марк Эйдельштейн, родившийся в Нижнем Новгороде, становится новой звездой Голливуда. Недавно он дал интервью американскому журналу Vogue, в котором рассказал о своем прорыве в кино, участии в крупнейших кинопремиях и даже о личном стиле.  

Издание взяло интервью у актера в преддверии церемонии "Оскар", где фильм "Анора" с его участием (18+) номинирован в категории "Лучший фильм". Картина режиссера Шона Бейкера уже принесла Эйдельштейну широкую известность. Он сыграл Ивана — персонажа, которого актер описывает как "глуповатого, обаятельного, но обманчивого".  

"Этот фильм полностью изменил мою жизнь, — признался Марк в интервью. — Теперь я знаком с невероятными людьми и встретил столько талантливых артистов".  

Сейчас Эйдельштейн активно посещает крупнейшие церемонии награждения. Он уже побывал на "Золотом глобусе", BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Однако, по словам актера, главное для него — не блеск красных дорожек, а возможность разделить этот опыт с коллегами.  

"Конечно, я люблю эти мероприятия, — говорит Марк. — Но самое потрясающее — это возвращаться к людям, сидеть с ними за одним столом, шутить и делиться историями".  

Журнал Vogue также отметил стиль нижегородца, который уже привлек внимание мира моды. Марка одевают ведущие бренды, включая Prada, Alexander McQueen и Saint Laurent. Однако сам актер признается, что мода для него — это не просто одежда, а способ самовыражения.  

"Я бы не сказал, что придерживаюсь одного стиля. Для меня это искусство, способ показать, что я чувствую и хочу сказать миру", — поделился он.  

В интервью Эйдельштейн также рассказал, что впереди его ждет новый большой проект — участие в сериале Mr. and Mrs. Smith.  

Напомним, что в 2023 году Марк Эйдельштейн приехал на церемонию открытия нижегородского кинофестиваля "Горький fest" (18+).

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Теги:
Артист Кино СМИ
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