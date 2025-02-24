Мошенники развели главбуха нижегородского автозавода на 3,3 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 43-летняя главный бухгалтер завода стала жертвой финансовых мошенников, потеряв более 3 миллионов рублей. Женщина рассчитывала заработать на бирже, но в итоге лишилась и накоплений, и заемных средств.

Как сообщили в полиции, в течение месяца она общалась в соцсетях с неизвестным, представившимся представителем инвестиционной компании. Мужчина уверял, что поможет ей выгодно вложить деньги и выйти на стабильный доход.

Следуя его указаниям, бухгалтер оформила кредит на 3 104 000 рублей, добавила к ним собственные сбережения – 196 000 рублей – и перевела всю сумму на предоставленные счета. Однако после этого связь с "помощником" оборвалась.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

Полиция напоминает: не доверяйте незнакомцам, обещающим быстрый заработок на финансовых рынках. Пользуйтесь только проверенными платформами и консультируйтесь со специалистами перед тем, как вкладывать деньги.