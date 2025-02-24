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Происшествия

Одна из пострадавших при прорыве трубы на улице Пушкина находится в реанимации

25 февраля 2025 11:20  [1] Происшествия

В Нижнем Новгороде трое местных жителей получили серьезные ожоги из-за коммунальной аварии на улице Пушкина. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжского исследовательского медуниверситета, площадь ожогов у пострадавших составляет от 12% до 30% поверхности тела.  

Напомним, прорыв трубы с горячей водой произошел вечером 24 февраля возле дома №11. В результате повреждения подземных коммуникаций грунт на пешеходной дорожке просел, и кипяток хлынул на поверхность. В зоне аварии оказались три человека.  

57-летняя женщина получила ожоги 30% тела и была доставлена в реанимацию ожогового центра ПИМУ в состоянии тяжелого ожогового шока. Еще двое пострадавших — 21-летний мужчина и 51-летняя женщина — получили ожоги 12% и 14% тела соответственно и проходят лечение в ожоговом отделении.  

После инцидента опасную территорию огородили, на месте ведутся восстановительные работы. Следователи СК и сотрудники прокуратуры выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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Теги:
Медицина и здоровье ПИМУ прорыв трубы
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