Одна из пострадавших при прорыве трубы на улице Пушкина находится в реанимации Происшествия

В Нижнем Новгороде трое местных жителей получили серьезные ожоги из-за коммунальной аварии на улице Пушкина. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжского исследовательского медуниверситета, площадь ожогов у пострадавших составляет от 12% до 30% поверхности тела.

Напомним, прорыв трубы с горячей водой произошел вечером 24 февраля возле дома №11. В результате повреждения подземных коммуникаций грунт на пешеходной дорожке просел, и кипяток хлынул на поверхность. В зоне аварии оказались три человека.

57-летняя женщина получила ожоги 30% тела и была доставлена в реанимацию ожогового центра ПИМУ в состоянии тяжелого ожогового шока. Еще двое пострадавших — 21-летний мужчина и 51-летняя женщина — получили ожоги 12% и 14% тела соответственно и проходят лечение в ожоговом отделении.

После инцидента опасную территорию огородили, на месте ведутся восстановительные работы. Следователи СК и сотрудники прокуратуры выясняют причины и обстоятельства случившегося.