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Общество

Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 марта

25 февраля 2025 11:50  [81] Общество

Транспортные изменения вводятся в Нижнем Новгороде на ряде маршрутов общественного транспорта с 1 марта 2025 года. Редакция НИА "Нижний Новгород" попыталась собрать всю имеющуюся к 25 февраля информацию про это.

Так, в марте вместо троллейбусного маршрута №13 начнет работать электробусный маршрут Э-13. Электробусы будут курсировать от конечной остановки "Автовокзал Щербинки" через проспект Гагарина, улицы Бекетова, Ванеева, площадь Свободы, улицу Варварскую до конечной остановки "Площадь Минина и Пожарского".

Кроме того, с 1 марта на маршруте А-31 вводятся 15 автобусов большого класса. Как подчеркивают в нижегородском "Центре развития транспортных систем", такая мера позволит увеличить провозную способность на маршруте до 52% в часы пик. Конечная остановка А-31 переносится от ЖК "Победа" на "Автовокзал "Щербинки", а участок маршрута с улицы Горной переносится на улицы 40 лет Октября и Шатковскую.

Для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной с 1 марта поменяется трасса маршрута А-82: конечную остановку этого автобуса перенесут с автовокзала "Щербинки" на улицу 40 лет Победы, а участок маршрута вместо улиц 40 лет Октября и Шатковской пройдет по улице Горной. На А-82 предусматривается работа 10 автобусов среднего класса с интервалом движения в часы пик 14-16 минут.

Кроме этого, с марта планируется изменение трассы автобусного маршрута А-36 путем переноса конечного остановочного пункта с "Поселок Ближнеконстантиново" на "ЖК "Победа".

Автобусный маршрут А-76 "Московское шоссе — Дубравная" с 1 марта начнет работать по системе брутто-контракта. При такой модели оплаты все средства от продажи билетов будут поступать в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме.

Наконец, до 1 марта планируется подключение стационарных валидаторов в трамваях "МиНиН", курсирующих в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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