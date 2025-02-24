Нижегородцы могут принять участие в мобильной акции "Ура Победе!" Общество

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России стартует традиционная всероссийская акция "Ура Победе!" (0+), к которой могут присоединиться и жители Нижегородской области. Она пройдет с 25 февраля по 15 мая 2025 года.

В рамках акции каждый желающий может установить на свой мобильный телефон вместо стандартных гудков одну из легендарных песен военных лет. Организаторы подчеркивают, что такие мелодии – это еще один способ выразить память и уважение к ветеранам.

Чтобы принять участие, достаточно набрать бесплатный номер 1945 и с помощью голосового меню выбрать интересующий раздел. Участники могут:

- послушать сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном;

- установить вместо гудков культовые песни – "Тёмная ночь", "Катюша", "Синий платочек", "Прощание славянки", "Нам нужна одна Победа";

- получить ссылку на бесплатную загрузку этих мелодий в качестве рингтона или установить логотип юбилея Победы.

Акцию поддерживают крупнейшие мобильные операторы – МТС, "билайн", "МегаФон", T2 – совместно с Минцифры России.

Впервые "Ура Победе!" прошла в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020 году, когда отмечался 75-летний юбилей, к акции присоединились более 21 миллиона россиян.

Подробнее об этой и других праздничных инициативах можно узнать здесь.