Нижегородский бизнес привлек 10,4 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП Бизнес

10,4 млрд рублей привлек нижегородский малый и средний бизнес в 2024 году при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Поддержку получили 813 региональных предпринимателей, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По этому показателю регион входит в топ-10 в РФ.

Всего в России малый и средний бизнес привлек 470 млрд рублей в 2024 году при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Это в полтора раза больше, чем в 2023-м. Финансовую поддержку получило более 38 тысяч предпринимателей.

По объему привлеченного финансирования МСП при помощи «зонтичных» поручительств среди отраслей экономики в лидерах – обрабатывающие производства (106,4 млрд рублей), инфраструктурное строительство (48,9 млрд рублей), транспортировка и хранение (34,8 млрд рублей), научно-техническая деятельность (17 млрд рублей), информация и связь (16,1 млрд рублей), сельское хозяйство (15,4 млрд рублей), гостиницы и общепит (12,1 млрд рублей).

«Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Причем более 92 процентов выдач пришлось на микробизнес и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и за это время доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы продолжится в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который также осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает финансовую поддержку через МСП Банк, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи дочерней компании Корпорации МСП «МСП Лизинг» предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.