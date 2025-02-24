Прорыв трубы оставил три дома в центре Нижнего Новгорода без отопления Общество

В центре Нижнего Новгорода произошел прорыв теплотрассы, из-за которого без отопления и горячей воды остались три многоквартирных дома и два административных здания. Авария затронула жильцов домов № 9а, 11 и 11а на улице Пушкина, а также здания по адресам Пушкина, 9 и Кулибина, 11. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Согласно предоставленной информации, повреждение произошло на участке подземной теплотрассы диаметром 159 мм. Сеть была проложена еще в 1990 году, но в межотопительный период прошла гидравлические испытания, которые не выявили серьезных дефектов. Тем не менее, участок был включен в план ремонта на 2025 год.

Сейчас специалисты "Теплоэнерго" ведут неотложные восстановительные работы, в рамках которых предстоит заменить шесть метров трубы. Завершить ремонт и восстановить подачу тепла планируется в течение дня.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы на улице Пушкина пострадали мужчина и две женщины, одна из которых находится в реанимации. В Следкоме возбудили уголовное дело.