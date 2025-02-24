Новые дорожные знаки появятся в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области установят новые дорожные знаки Фото: Росстандарт

В Нижегородской области появятся новые дорожные знаки - Росстандарт обнародовал поправки в ГОСТ по организации дорожного движения.

Отмечается, что поправки вступят в силу с 1 января 2026 года, но регионы могут устанавливать их уже сейчас.

Среди дорожных знаков появится табличка "глухие", "рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности".

Некоторые указатели теперь можно будет объединить. Например, на знаке парковки указать способ постановки машины на стоянку.

На табличке со сроком действия знака можно будет установить не только часы, но и месяцы. А знак "стоп-линии" теперь может быть вертикальным.