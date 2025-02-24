Счетчики электроэнергии начали проверять в нижегородских домах

С середины февраля в Нижнем Новгороде и области стартовала проверка приборов учета электроэнергии и снятие контрольных показаний. Работы проводит подрядная организация ООО "Оранж Технолоджиз" по поручению "ТНС энерго НН", сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Как сообщили в компании, представители подрядчика имеют официальные доверенности и могут выполнять проверку как в присутствии потребителей, так и без них, если счетчики расположены за пределами жилых помещений.
Жителям региона рекомендуют обеспечить доступ к приборам учета, чтобы специалисты смогли провести необходимые работы. Отмечается, что услуга полностью бесплатна.
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