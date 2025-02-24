Счетчики электроэнергии начали проверять в нижегородских домах Общество

С середины февраля в Нижнем Новгороде и области стартовала проверка приборов учета электроэнергии и снятие контрольных показаний. Работы проводит подрядная организация ООО "Оранж Технолоджиз" по поручению "ТНС энерго НН", сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Как сообщили в компании, представители подрядчика имеют официальные доверенности и могут выполнять проверку как в присутствии потребителей, так и без них, если счетчики расположены за пределами жилых помещений.

Жителям региона рекомендуют обеспечить доступ к приборам учета, чтобы специалисты смогли провести необходимые работы. Отмечается, что услуга полностью бесплатна.