Приокский район Нижнего Новгорода прихорашивается к 90-летию Культура и отдых

К 90-летию Приокского района в Нижнем Новгороде запланировали проведение работ по благоустройству территорий. Об этом рассказал глава района Михаил Шатилов.

В частности, будет благоустроен бульвар вдоль проспекта Гагарина в микрорайоне Щербинки-2 (от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы). Уже разработана концепция общественного пространства, идет поиск подрядчика.

Шатилов перечислил объекты, которые привели в порядок за пять лет: это 14 общественных пространств, две детские площадки, три бульвара вдоль проспекта Гагарина, Лесной массив на улице 40 лет Победы, сквер имени Седакова, площадь имени Маршала Жукова и другие. Он добавил, что в районе ежегодно разбивают цветники с многолетними растениями, высаживают деревья. При этом особое внимание уделяется дворам.

Озвучил глава райадминистрации и достижения в строительной сфере. За пятилетку возвели семь образовательных учреждений: два корпуса школы №131, школа №34, вторые корпуса детсадов №119 и №130, детские сады №216 и №235. А в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» — капитально отремонтировали дороги на проспекте Гагарина, улицах 40 лет Октября, Кащенко, Геологов, Ларина, Полярной и на транспортной развязке на проспекте Гагарина и улице Ларина.

В мэрии напомнили, что к 90-летию района предусмотрено проведение 90 мероприятий. Подробности программы празднования юбилея будут сообщены дополнительно.

В 2025 году 90-летие также отмечает Ленинский район. Старт юбилейному году дал глава города Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На благоустройство участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде потратят более 135,6 млн рублей.