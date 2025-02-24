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Экономика

В Госдуме заявили, что финансовая система России адаптировалась к санкциям Запада

25 февраля 2025 15:55  [2] Экономика

Фото: с сайта Госдумы РФ

Российская финансовая система успешно адаптировалась к санкциям, введённым западными странами. Новые ограничительные меры со стороны Европейского союза лишь стимулируют Россию развивать альтернативные механизмы международных расчётов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает телеканал "360".

По его словам, новые санкции неприятны, но не катастрофичны. Аксаков напомнил, что впервые в истории ЕС ввёл ограничения на операции финансовых и кредитных организаций, находящихся за пределами России, но использующих разработанную Центробанком систему передачи финансовых сообщений.

Также были введены санкции против 13 российских банков, чтобы помешать проведению платежей из России за границу. Однако финансовая система уже адаптировалась к таким ограничениям, подчеркнул депутат.

При этом Аксаков отметил удобство системы SWIFT для международных расчётов, но подчеркнул, что Россия уже нашла альтернативный путь. В этом смысле санкции не сработают, а скорее стимулируют развитие альтернативных механизмов расчётов. Депутат также указал, что новые ограничения не окажут значительного влияния на развитие российской экономики.

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Теги:
Санкции экономика
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