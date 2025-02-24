Три команды из Нижнего Новгорода стали призерами двухдневного хакатона "Система Хак: программируем без границ" Общество

Фото: Цифровая экосистема МТС

МТС цифровая экосистема и благотворительный фонд «Система» подвели итоги двухдневного хакатона «Система Хак: программируем без границ», который прошел в рамках фестиваля «Система ФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Почти 150 ИТ-специалистов из разных городов России соревновались в разработке инклюзивных цифровых продуктов и сервисов для повышения качества жизни людей с особыми потребностями. Среди призеров – три команды из Нижнего Новгорода.

В хакатоне приняли участие студенты ИТ-специальностей и действующие ИТ-специалисты по Data Science, ML-инженеры, разработчики, аналитики данных уровня junior и middle из различных городов России, в том числе из Уфы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Москвы и Нижнего Новгорода. По итогу двухдневного хакатона 37 команд предложили свои разработки в инклюзивных треках.

В треке «Общение без барьеров», где от конкурсантов требовалось разработать для платформы МТС Линк систему субтитров, устраняющую языковые преграды, третье место заняла команда «HaHaTeam2» из Нижнего Новгорода. Нижегородцы успешно объединили три различные нейросети для решения каждой задачи и создали небольшое серверное приложение.

В треке «Удобный дом» команды работали над улучшением приложения, управляющего многоквартирным домом, для создания удобной, предсказуемой и доступной среды для людей с особыми потребностями. Третье место заняла команда «КодГИАСС» из Нижнего Новгорода. Участники представили систему, основанную на использовании технологий компьютерного зрения, способную автоматически выявлять препятствия в подъездах, контролировать доступность эвакуационных выходов и распознавать чрезвычайные ситуации. Второе место заняли нижегородцы из команды «FBX Team». Их проект включает систему, которая определяет людей с нарушениями зрения в подъездах и помогает им добраться до нужных мест, например, лифтов, с помощью голосовых команд. Также существует вторая модель системы, следящая за территорией вокруг дома. Если у человека возникают проблемы со здоровьем, например, он падает на землю, система замечает это и, если ситуация не улучшается, вызывает консьержа.

«Участие в хакатоне «Система Хак: программируем без границ» вызвало широкий интерес со стороны ИТ-сообщества - на момент регистрации было получено 380 заявок от участников из 25 городов России. Это показывает высокую востребованность таких чемпионатов, где начинающие ИТ-специалисты решают реальные бизнес-кейсы и реализуют свои амбиции в технологиях. По итогу мы получили много жизнеспособных идей и проектов, которые позволяют решить потребности инклюзивной аудитории с помощью цифровых сервисов», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Хакатон «Система Хак: программируем без границ» стал частью масштабного социокультурного фестиваля «Система ФЕСТ», который прошел в Нижнем Новгороде с 14-16 февраля и объединил более 1500 человек. Фестиваль состоял из серии просветительских, образовательных и культурных мероприятий для начинающих и опытных ИТ-специалистов, студентов, школьников, и всех, кто интересуется миром технологий и инноваций. Организаторами фестиваля стали Цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд «Система».