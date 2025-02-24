Спикер ЗСНО обсудил с ветеранами олимпийского движения развитие лыжного спорта Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 февраля председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с четырёхкратным олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым и трёхкратным призёром Олимпийских игр Александром Завьяловым.

Одной из тем обсуждения стали перспективы развития лыжного спорта в регионе. Особое внимание было уделено вопросам развития современной инфраструктуры для биатлона и лыжных гонок, поддержке перспективных молодых спортсменов и укреплению позиций нижегородских спортсменов на мировой арене.

Евгений Люлин отметил, что в Нижегородской области уделяется большое внимание популяризации лыжных видов спорта и созданию необходимой для их развития инфраструктуры.

«Современная инфраструктура для зимних видов спорта в регионе действительно является значимым шагом для повышения уровня подготовки наших спортсменов. В 2024 году в регионе было установлено 10 модульных лыжных баз, в 2025 году такие базы будут установлены еще в 10 муниципалитетах. Если в будущем в Нижегородской области появится биатлонная трасса международного уровня, это даст возможность нашим спортсменам еще более эффективно тренироваться и готовиться к участию в соревнованиях мирового масштаба», – отметил Евгений Люлин.

На встрече спортсмены также поделились воспоминаниями о триумфальных победах и отметили успехи молодых нижегородских спортсменов.

«Наши достижения – это не только воспоминания, но и стимул для новых свершений. Мы верим в молодежь и готовы делиться своим опытом, чтобы они прославляли свой регион новыми победами», - поделился Александр Завьялов.