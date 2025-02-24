Нижегородский суд отклонил иск Генпрокуратуры о взыскании 1,3 млрд рублей с дорожников Происшествия

Нижегородский областной суд отказал Генпрокуратуре РФ в апелляционном представлении по делу о якобы незаконных контрактах на содержание дорог в Нижнем Новгороде в 2018 году. Таким образом решение Ленинского районного суда осталось в силе.

Ранее надзорное ведомство настаивало, что восемь дорожных компаний и два бывших руководителя муниципальных предприятий заключили картельное соглашение, незаконно получив 1,365 млрд рублей. Первоначально суд удовлетворил иск прокуратуры, но после отмены в Верховном суде дело пересмотрели с учетом аргументов ответчиков.

При повторном разбирательстве Генпрокуратура изменила позицию и просила признать недействительными не само картельное соглашение, а отдельные муниципальные контракты, а также исключить из числа ответчиков физлиц. Однако суд отказался удовлетворить требования и отправить дело в арбитраж.

По словам адвоката Николая Остроумова, который представлял одного из ответчиков, апелляционный суд проявил принципиальный и профессиональный подход. Он подчеркнул, что это решение имеет большое значение для правоприменительной практики, поскольку взыскание 1,3 млрд рублей привело бы к банкротству ключевых участников нижегородского рынка дорожного строительства, массовым увольнениям и кризису в сфере содержания дорог.

Генеральная прокуратура с позицией суда не согласна и намерена обжаловать решение в кассационной инстанции.