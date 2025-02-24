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Экономика

Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 9,52%

25 февраля 2025 18:41  [48] Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам января достигла 9,52%, что выше декабрьского показателя в 8,88%, сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.  

Основными причинами стали рост затрат у производителей и поставщиков, а также сокращение предложения отдельных товаров. Кроме того, повысились тарифы на ряд регулируемых услуг.  

Продовольственные товары за год подорожали на 10,8% (декабрьский показатель — 10,31%). Подъем цен связан с удорожанием логистики, упаковки и оплаты труда в мясной и молочной переработке. Также снизились объемы вылова и переработки рыбы, что повлияло на стоимость продукции.  

Непродовольственные товары подорожали на 5,81% (в декабре — 5,7%). В автомобильной отрасли на цены повлияли рост затрат на логистику, комплектующие, оплату труда и увеличение утилизационного сбора. Подорожала и мебель из-за увеличения производственных издержек.  

Сфера услуг показала наибольший рост инфляции — 12,61% против 11,12% месяцем ранее.

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Теги:
Деньги Инфляция ЦБ РФ
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