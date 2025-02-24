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Экономика

Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в 24 муниципалитетах Нижегородской области

25 февраля 2025 18:53  [32] Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Ярмарки «Покупайте нижегородское» пройдут в марте в 24 муниципалитетах Нижегородской области. Свою продукцию на мероприятиях смогут бесплатно представить предприятия вне зависимости от размера, а также самозанятые. Проведение ярмарок дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На ярмарках «Покупайте нижегородское» региональные предприниматели и самозанятые традиционно представляют свою продукцию, которую местные жители могут приобрести без дополнительных наценок. Для представителей бизнеса это отличная возможность получить торговое место на безвозмездной основе и реализовать продукты питания, непродовольственные товары и изделия народных художественных промыслов. Первая ярмарка состоится уже 1 марта в Пильнинском муниципальном округе», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям и самозанятым необходимо обратиться в администрации муниципальных образований. Адреса площадок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального минпрома https://minprom.nobl.ru/activity/5909/. Участие в ярмарках могут принять, в том числе, представители крупного бизнеса.

График проведения ярмарок:

1 марта:

– Пильнинский м.о., р.п. Пильна, центральная площадь (масленичное народное гулянье);

– г. Чкаловск, Музейный квартал, ул. Чкалова (XVI Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2025»);

2 марта:

– Большемурашкинский м.о., р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 78, центральная площадь (Проводы русской зимы, или Масленица);

– Перевозский м.о., г. Перевоз, пр. Советский, д. 2, территория у Дворца культуры (Проводы русской зимы, или Масленица);

– Ардатовского м.о., р.п. Мухтолово, ул. Почтовая 71/01, площадь перед Домом культуры (Масленица);

– Ветлужский м.о., г. Ветлуга, стадион «Динамо» (Масленица);

- г.о.г. Выкса, ул. Ак. Королева, д. 2, парк культуры и отдыха (Масленица);

- г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, д. 7 «а» (Масленица);

- г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, р-н д. 30 (Масленица);

- г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, р-н, д.1 «а» (Масленица);

- г.о.г. Выкса, р.п. Бл. Песочное, ул. Футбольная, около д. 8 (Масленица);

- Дальнеконстантиновский м.о., р.п. Дальнее Константиново, площадь Советская, около Дома культуры (народные гулянья - Масленица);

- Ковернинский м.о., центральная площадь поселка (ул. Карла Маркса, между сквером «Молодежный» и детской площадкой (праздник «Масленица хороша, широка ее душа!»);

- Краснобаковский м.о., Красные Баки, ул. Краснобаковская, 3, площадь у РЦДиК (Масленица);

- Лысковский м.о., г. Лысково, ул. Мичурина, д.51В, городской парк (Масленица);

- Починковский м.о., с. Починки, пл. Ленина (проводы русской зимы);

- г. Саров, ул. Давиденко, д. 9, на территории Парка КиО им. П.М. Зернова (Масленица);

- г.о. Сокольский, р.п. Сокольское, рыночная площадь, ул. Парковая (масленичные гуляния «Масленица-блинница»);

- Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Ленина (масленичные мероприятия);

- Тоншаевский м.о., р.п. Тоншаево, площадь Мира («Широкая Масленица»);

- Уренский м.о., г. Урень, парк «40-лет Победы» («Широкая Масленица»);

- г. Чкаловск, пл. В.П. Чкалова (Проводы русской зимы «Масленица»);

- Шарангский м.о., р.п. Шаранга, центральная площадь (Масленица);

- Шатковский м.о., р.п. Шатки, центральная площадь (Проводы русской зимы);

- Шахунский , г. Шахунья, пл. Советская (Проводы русской зимы);

- г. Арзамас, пл. Соборная («Масленица пришла – праздник принесла»);

- Варнавинский м.о., р.п. Варнавино, пл. Советская (Масленица);

8 марта:

- Павловский м.о., г. Павлово, Центральная площадь (ярмарка «Дарите женщинам цветы»);

- Сеченовский м.о., с. Сеченово, ул. Советская, д. 26 («День весны и красоты»).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Нацпроект Продовольствие ярмарки
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