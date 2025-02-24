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Экономика

Банк вернет 800 тысяч рублей нижегородке, обманутой мошенниками

25 февраля 2025 22:02  [1] Экономика

Суд обязал банк аннулировать кредитный договор и вернуть 800 тысяч рублей 72-летней жительнице Нижнего Новгорода, которая оформила заем под влиянием мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре региона.  

По данным следствия, в мае 2023 года пенсионерке звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников банков и правоохранительных органов. Они убедили женщину оформить кредиты и перевести деньги на "безопасные счета", запугав возможной потерей имущества.  

После выявления мошеннической схемы прокуратура обратилась в суд с иском о признании одного из кредитных договоров недействительным. Доводы надзорного ведомства были приняты во внимание: суд постановил, что потерпевшая действовала под психологическим давлением и не могла осознавать последствия своих решений.  

По решению суда банк должен вернуть пожилой женщине более 800 тысяч рублей.

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Теги:
Банки Кредит мошенники
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