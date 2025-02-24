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Нижегородским школьникам рассказали о способах защиты от спама и сохранения цифровых данных

26 февраля 2025 10:11  [1] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородским школьникам рассказали о способах защиты от спама и сохранения цифровых данных. На занятиях врамках всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности «Цифровой ликбез» ребята узнали о том, как работать с технологиями на базе нейросетей, зачем нужно резервное копирование данных и как оградить себя от спама. Один из тематических открытых уроков состоялся в школе №174 Нижнего Новгорода при поддержке Нижегородского института развития образования. Занятие для учеников шестых классов провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и учитель математики и информатики Анжелика Шемякова.

«Сегодня поговорили с учениками о работе с данными. Даже в своем юном возрасте школьники постоянно встречаются с цифровыми ресурсами: готовя доклады, изучая новые темы, общаясь в мессенджерах. Вместе с ребятами научились на уроке сохранять и личную информацию, создавая резервные хранилища. Эти базовые знания можно закрепить и после урока вместе с семьей - все материалы ликбеза есть на сайте проекта», - рассказал Денис Запруднов.

Школьники узнали о том, что необходимо периодически создавать резервные копии, чтобы быть уверенным в сохранности ценной информации на случай возникновения проблем с гаджетом или когда нужно перенести данные, например, со старого телефона на новый.

Современные технологии позволяют оградить себя от потока лишней информации и возможных действий злоумышленников.

«Уроки «Цифрового ликбеза» погружают юных нижегородцев в увлекательный мир технологий. После таких занятий ученики получают не только базовые знания, но и навыки безопасного и эффективного использования ИТ-ресурсов», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Присоединиться к проекту может каждый. Урок есть в открытом доступе на портале проекта.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

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Теги:
Нацпроект цифровизация школьники
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