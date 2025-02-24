Депутаты "Единой России" поддержали присвоение ветеранам ВОВ звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Накануне состоялось очередное собрание депутатского объединения «Единой России» в городской Думе Нижнего Новгорода под председательством руководителя партийного актива, первого вице-спикера Думы Евгения Костина с участием председателя думы Евгения Чинцова и руководителя регионального исполнительного комитета партии Дмитрия Филипенко. Повестка заседания включала 6 вопросов.

По традиции перед началом работы 15 наиболее отличившимся в учебе нижегородским школьникам депутаты вручили благодарственные грамоты и памятные подарки. Кандидатуры подростков были предложены депутатом по избирательному округу №22 Михаилом Ивановым.

Главной темой заседания стала реализация на территории Нижнего Новгорода нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Члены депутатского объединения заслушали доклад директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова о плане работы в текущем году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» указанного нацпроекта. В своем выступлении докладчик отметил, что общий объем финансирования составляет 911298,3 тыс. руб. Средства будут направлены на ремонт пр. Гагарина, путепровода у Мызинского моста и дорог в Ленинском, Канавинском и Нижегородском районах. Муниципальные контракты по объектам уже заключены.

В текущем году в эксплуатацию планируется ввести участки улиц Яблоневой (от Фруктовой до Деловой), Решетниковской (от Звездинки до Горького), а также проспектов Ленина (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина — ул. Новикова-Прибоя) и Гагарина (от Медицинской до кольцевой развязки Ольгино).

Срок сдачи пяти объектов намечен на 2026 год: путепровод Мызинского моста и участки улиц Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км), Новикова-Прибоя (от Мызинского моста до Игарской), Карла Маркса (круговое движение от Бетанкура до школы №176) и Удмуртской (от Игарской до путепровода 435 км).

Следующий вопрос повестки дня был посвящен закреплению депутатов за объектами, заявленными к реализации в рамках нацпроекта. Так, согласно принятому решению, члены депутатского объединения будут курировать работы по проспекту Ленина, улицам Яблоневой и Решетниковской, а также на проспекте Гагарина.

В ходе Собрания члены депутатского объединения также обсудили повестку предстоящего заседания городской думы, включающую 24 вопроса, и первоочередные задачи на ближайшую перспективу. Дмитрий Филипенко рассказал о подготовке к мероприятиям, приуроченным к Международному женскому дню, и реализации партийного проекта «Парта героя» в нижегородских школах.

Также депутаты приняли решение о консолидированном голосовании по вопросу об изменениях в порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода».

«Депутатское объединение «Единой России» единогласно поддержало решение о присвоении всем здравствующим участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». В Нижнем Новгороде их осталось всего 56 человек, и двое из них уже удостоены этой высшей благодарности города, а 54 наших героя получат это звание уже в марте. Также рассмотрели с коллегами план работы депутатского объединения, который будет в 2025 году очень насыщенным и, надеюсь, продуктивным. В январе мы закрепили депутатов за объектами по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!», а сегодня — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Практика закрепления способствует усилению контроля за ходом работ на объектах во взаимодействии с нижегородцами», — резюмировал Евгений Костин.