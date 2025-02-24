Мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за год Происшествия

Ущерб от дистанционных краж и мошенничества превысил 2 млрд рублей за 2024 год. Об этом на заседании гордумы сообщил начальник регионального управления МВД России полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, все большую угрозу сбережениям граждан представляют дистанционные кражи и мошенничество. Их число постоянно увеличивается и составляет уже половину всех деяний.

"Несмотря на разъяснительную работу, преступники достаточно успешно используют методы социальной инженерии и активное поведение потерпевших. Это означает одно: несмотря на массу негативных примеров, часть граждан так и не научилась грамотно распоряжаться своими финансами", - сказал Соколов.

Полковник полиции добавил, что основная часть потерпевших - работоспособные граждане в возрасте 40-50 лет. Каждый третий потерпевший - это рабочий, каждый десятый - медицинский или педагогический работник или госслужащий. Пенсионеры составляют пятую часть пострадавших. Ежедневно регистрируется 10-14 фактов обмана граждан.

"В последнее время стало актуальным стал вопрос проведения разъяснительных работ с потерпевшими. Необходимо объяснять, что их могут сделать соучастниками и соисполнителями преступлений. Нередки случаи, когда они становились курьерами при контактных хищениях денег или совершали более тяжкие преступления", - сказал он.

Начальник управления сообщил, что для противодействия таким преступлениям проводится большая разъяснительная работа с населением, укрепляется взаимодействие с банками и мобильными операторами.

"Немало сделано и для реального противодействия. Больше выявлено лиц, совершивших такие преступления. При своевременном обращении потерпевших раскрывается каждая третья кража с банковской карты", - сказал он.

За год приняты решения по прекращению оказания услуг связи по 335 номерам, через которые переводились деньги, арестованы 42 счета.

