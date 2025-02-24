Более 500 молодых педагогов региона присоединятся к проекту "СПО. Навигаторы развития" Общество

Более 500 молодых педагогов региона присоединятся к проекту СПО. Навигаторы развития Фото: НИРО

В Нижегородской области стартовал проект «СПО. Навигатор развития», нацеленный на развитие лидерских качеств и повышение профессиональных компетенций у педагогов учреждений среднего профессионального образования региона. К инициативе присоединятся более 500 молодых преподавателей и мастеров производственного обучения. Это специалисты со стажем педагогической деятельности до трех лет.

Проект реализуется министерством образования и науки Нижегородской области, министерством кадровой политики правительства региона, Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородским институтом развития образования при содействии экспертов Клуба лидеров России «Эльбрус».

«Проект «СПО. Навигатор развития» – это новая инициатива для Нижегородской области и для России в целом. Регион выбран пилотным, и его опыт будет масштабироваться на страну. Мы обязаны поддерживать начинающих педагогов, предоставлять им возможности для роста и развития. Это не просто инициатива, это шаг к созданию сильной и независимой образовательной системы, способной ответить на вызовы времени и взрастить новое поколение профессионалов, готовых к изменениям и инновациям», – рассказала депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, одна из задач проекта заключается в формировании у педагогов чувства социальной ответственности.

«Проект призван не только обучить молодых специалистов, повысить их квалификацию, но и вдохновить каждого из них гордиться своей профессией и стремиться качественно передавать знания подрастающим поколениям. Это имеет одно из ключевых значений для повышения престижа профессии педагога в обществе», – заявил Михаил Пучков.

Первый поток участников уже проходит обучение, запуск второго потока запланирован на март – апрель этого года.

Обучение специалистов организовано в рамках трех карьерных треков: преподавательского, экспертного и управленческого. Участники проходят образовательные семинары и затем могут на практике опробовать новые знания. Программа обучения также дополнена спортивным и волонтерским треками. Это позволит развить командные навыки преподавателей и вовлечь их в различные социальные проекты, реализуемые в регионе.

«Популярность среднего профессионального образования в России, в частности, в Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост. Тем самым повышается значимость профессионализма кадров среднего профессионального образования. Проект «СПО. Навигатор развития» объединяет идеи Клуба лидеров России «Эльбрус», возможности КУПНО и Нижегородского института развития образования и является одной из ключевых инициатив по укреплению кадрового суверенитета региона. Хочу пожелать участникам получить новые знания, развить необходимые компетенции и, самое главное, найти единомышленников и создать эффективное сообщество педагогов», – сказала министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

В Нижегородском институте развития образования подчеркнули, что формированию программы образовательных интенсивов предшествовала диагностика профессиональных дефицитов педагогов. Также за каждым участником будет закреплен наставник из числа сотрудников ведущих предприятий области.

«Одним из итогов реализации проекта станет создание сообщества преподавателей для обмена лучшими практиками и взаимопомощи. Это позволит повысить качество среднего профессионального образования в регионе и укрепить связи между образовательными учреждениями», – резюмировала ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

Участники первого потока проекта «СПО. Навигатор развития» поделились своими ожиданиями от обучения.

«Ожидания от этого курса самые высокие, ведь он даст мне возможность набраться опыта в преподавании. Во время курса мы будем выходить из так называемой «зоны комфорта», это даст возможность проявить себя и самореализоваться в работе со студентами», – поделилась преподаватель Уренского индустриально-энергетического техникума Анастасия Якушева.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Профессиональное развитие педагогов и наставников – одно из девяти направлений работы в рамках нового нацпроекта.