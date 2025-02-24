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Спорт

Совершеннолетним нижегородцам разрешат бесплатно заниматься в муниципальных секциях

26 февраля 2025 11:50  [134] Спорт

Совершеннолетним разрешат заниматься бесплатно в муниципальных секциях Нижнего Новгорода. Решение принято на заседании городской думы, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Начальник управления правовой и аналитической деятельности гордумы Ирина Маслова сообщила, что изменения в устав города вносятся для приведения его в соответствие с федеральным законом от 13 декабря 2024 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ. В частности, в вопросы местного значения включили организацию и предоставление дополнительного спортивного образования для взрослых в муниципальных образовательных организациях.

"Данный вопрос распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Тогда вступили в силу изменения в федеральный закон о спорте и об образовании, которым было предусмотрено дополнительное образование и детей, и взрослых по дополнительным образовательным программам спортподготовки. Чтобы эти программы можно было осуществлять в муниципальных организациях за счет средств местного бюджета, вносится изменения и в закон об общих принципах организации органов местного самоуправления, и мы сейчас вносим изменения в Устав Нижнего Новгорода", - объяснила она. 

Ирина Маслова объяснила, что подростки, которые занимаются в муниципальных спортивных школах, спортивных учреждениях по достижении ими 18 лет, уже перестают считаться детьми.

"Как гласит Гражданский кодекс, они становятся взрослыми людьми. Но тем не менее, они продолжают свое спортивное образование в муниципальных организациях", - добавила она. 
 

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Теги:
Гордума Спорт Спортивная школа
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