На 33% увеличилась выработка у нижегородского производителя дверей благодаря участию в проекте "Производительность труда" Бизнес

Фото: ООО "Аурум Доорс"

Эксперты федерального центра компетенций (ФЦК) совместно с сотрудниками ООО «Аурум Доорс» подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» на предприятии. Компания специализируется на производстве межкомнатных дверей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного на предприятии был выбран поток по производству царговых дверей. Доля этого продукта в выручке компании занимает около 40%.

«За шесть месяцев реализации проекта выпуск продукции на пилотном потоке увеличился на 33 процента. Ключевыми факторами улучшения показателей стали оптимизация потока, внедрение стандартизированной работы и перебалансировка операций, минимизация простоев и организация хранения. Также было принято решение передать функции транспортировки логисту. В комплексе эти меры позволили повысить выработку на человека с 30 до 45 дверей за смену», – отметил Максим Черкасов.

Также специалисты ФЦК проанализировали состояние рабочих мест и организовали систему еженедельного контроля и аудита по системе 5С*.

«Мы провели обучение бережливым технологиям для 47 сотрудников компании и подготовили двух внутренних тренеров. Эти работники в будущем смогут продолжить внедрение инструментов федерального проекта «Производительность труда» во всех производственных и бизнес-процессах», – рассказал старший консультант ФЦК Алексей Голубев.

Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день бережливые технологии при господдержке внедряют уже 278 нижегородских компаний.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.