60 операций на верхних дыхательных путях сделали в ГКБ №5 благодаря инновационной методике Общество

Фото: ГКБ №5

60 операций на верхних дыхательных путях выполнили в Городской клинической больнице №5 Нижнего Новгорода с помощью инновационной методики. Специалисты используют гибкий цифровой эндоскоп для устранения сужений просветов гортани, трахеи и бронхов. Это так называемая «бескровная» манипуляция, при которой повреждение здоровых тканей сведено к минимуму.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, высокотехнологичная методика была внедрена хирургами торакального центра больницы около года назад. Медучреждение стало первой клиникой в регионе, где успешно выполняются такие оперативные вмешательства.

«Операция начинается с введения в верхние дыхательные пути пациента цифрового эндоскопа. Далее с помощью специальных инструментов мы устраняем фактор, препятствующий нормальному прохождению воздуха. Чаще всего это опухоли или рубцы после перенесённого воспаления. Манипуляция завершается установкой специальных стентов, стойко поддерживающих проходимость органов», – объяснила врач-хирург высшей категории Ирина Десятникова.

По словам заведующего центром торакальной хирургии ГКБ №5 Дмитрия Фурзикова, гибкий эндоскоп вводят пациенту через нос или рот, что позволяет провести операцию без единого разреза. Благодаря этому значительно снижаются хирургические риски и укорачивается восстановительный послеоперационный период.

«Эндобронхиальные операции используются как для хирургии доброкачественных заболеваний, так и в комплексном лечении злокачественных опухолей. Стоит отметить, что число пациентов с онкологическими процессами и хроническими заболеваниями гортани, трахеи и бронхов в последние годы растет. Сказывается, в первую очередь, распространенность курения среди взрослого населения», – рассказал главный врач городской клинической больницы №5 Николай Родин.

Руководитель клиники подчеркнул, что любые хронические затруднения дыхания вызывают системную гипоксию, снижая качество жизни человека и ухудшая прогноз по его основному заболеванию. Применение новых высокотехнологичных методик в лечении таких больных крайне необходимо.

«Лучший способ избежать патологий легочной системы – это исключить влияние на организм вредных привычек. В первую очередь, следует отказаться от курения сигарет и их электронных аналогов. Медики также рекомендуют исключить посещение мест, где возможно пассивное вдыхание продуктов горения», – предупредили в областном Минздраве.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который запущен в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.