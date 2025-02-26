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Общество

В Выксе расширяют систему видеонаблюдения: в этом году установят еще 60 камер

27 февраля 2025 09:10  [124] Общество

Объединенная металлургическая компания профинансирует закупку и установку в 2025 году еще 60 камер видеонаблюдения в Выксе, доведя их общее количество до 400.

Как отмечают в компании, повышение безопасности в округе входит в комплексную стратегию "Выкса-2030", которую реализуют ОМК совместно с администрацией города.

"Новые камеры видеонаблюдения будут следить за обстановкой на важных транспортных узлах и в жилых микрорайонах. Они также появятся и в общественных пространствах, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды", – рассказал глава МСУ Владимир Кочетков.

Управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков назвал установку новых камер видеонаблюдения важным шагом в обеспечении общественного порядка.

"Объединяя усилия, мы создаем в Выксе комфортную городскую среду, делаем ее более безопасным и уютным городом, где хочется жить и работать, учиться и развиваться", – сказал чиновник.

Проведенный в 2023 году сетью аудиторских фирм Kept опрос показал, что 62% жителей Выксы считают город безопасным. И установка новых камер видеонаблюдения позволяют сделать его более безопасным и комфортным.

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Теги:
Безопасность видеонаблюдение Выкса
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