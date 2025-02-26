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Культура и отдых

Более 2 тысяч новых книг передали в библиотеки Выксы

26 февраля 2025 18:10  [104] Культура и отдых

Более 2 тысяч книг поступили в библиотеки Выксы в рамках культурных инициатив. Среди изданий — детская и юношеская художественная литература, научно-популярные книги, произведения о российской истории и классика русской литературы.

Основная часть книг отправлена в Центральную библиотеку Выксы, а также в городские и сельские школьные библиотеки. Новые издания пополнили фонды библиотек выксунского филиала университета "МИСИС" и Выксунского металлургического колледжа. Часть книг передана в детский социально-реабилитационный центр "Пеликан".

Передача книг — часть культурных проектов, направленных на развитие возможностей для полезного досуга и повышение интереса к чтению. Сегодня библиотеки — это не только место для знакомства с литературой, но и площадки для лекций, выставок и общения.

Директор Центральной библиотеки Выксы Наталья Гусева поблагодарила инициаторов проекта за вклад в культурную жизнь округа. Она отметила, что новые поступления позволят радовать читателей интересными и востребованными изданиями.

Управляющий директор Выксунского завода Александр Барыков подчеркнул, что особое внимание уделено детским книгам. По его словам, чтение не только помогает расширять кругозор, но и учит дружить, сопереживать и любить свою страну.

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Теги:
Библиотеки Книги Просвещение
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