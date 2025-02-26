В Выксе выпустили книгу о современных технологиях производства проката

Фото:
На Выксунском заводе ОМК вышла в свет научная книга "Современные технологии производства плоского проката из низкоуглеродистых микролегированных сталей". В издании обобщен опыт инженеров завода в области литейного и прокатного производств.
Книга предназначена для студентов и специалистов в области металлургии. Ее авторами стали доктора и кандидаты технических наук с многолетним опытом работы на Выксунском заводе ОМК и в Инженерно-технологическом центре компании.
Одной из ключевых тем книги стал процесс контролируемой прокатки на стане-5000 — уникальном производственном комплексе, предназначенном для выпуска проката для труб диаметром до 1420 мм. В России таких промышленных комплексов всего три, а самый современный находится в составе завода ОМК в Выксе.
По словам Алексея Червонного, начальника отдела по исследованиям и разработкам Выксунского завода ОМК, эта книга одна из первых отечественных научных и литературных работ, на которую можно опираться при изучении литейно-промышленного комплекса отрасли.
В издании подробно рассматриваются различные типы прокатных станов, особенности термомеханической обработки, а также лабораторные исследования и испытания, которые применяются на выксунском заводе ОМК.
Эксперт подчеркнул, что книга будет полезна не только студентам и молодым специалистам, но и всем профессионалам металлургической отрасли.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+