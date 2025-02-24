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Бизнес

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в вебинарах по работе с маркировкой товаров

26 февраля 2025 17:42  [37] Бизнес

Нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в вебинарах по работе с маркировкой разных групп товаров. До конца марта запланировано проведение семи вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак».

«Честный знак» позволяет предпринимателям и торговым организациям получить полную информацию о продукте. Национальная система повышает уровень безопасности потребителей, снижает количество контрафактной продукции и некачественных аналогов. Нижегородские производители и торговые организации смогут на вебинарах узнать о технических требованиях системы и задать вопросы», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Информация о вебинарах и регистрации размещена на сайте честныйзнак.рф. В марте запланированы вебинары по маркировке безалкогольной продукции, бакалейных и других товаров. Список вебинаров постоянно пополняется.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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