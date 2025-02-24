Секунды на спасение: на Автозаводской ТЭЦ прошли учения по ликвидации нештатных ситуаций Общество

Фото: пресс-служба Эн+

26 февраля на Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») состоялась масштабная общестанционная тренировка, направленная на отработку действий сотрудников в условиях нештатных ситуаций. В мероприятии приняли участие оперативный персонал всех цехов станции, а также персонал оперативно-диспетчерской группы. Подобные учения играют ключевую роль в обеспечении безопасности и бесперебойной работы ТЭЦ.



Сценарий тренировки был максимально приближен к реальным условиям, с которыми сотрудники могут столкнуться в повседневной работе. В 13:05 по громкой связи дежурная смена на главном щите получила учебный сигнал о повреждении сетевого трубопровода. Резкое падение давления негативно влияет на циркуляцию воды в системе отопления, что при минусовых температурах может привести и к разморозке трубопроводов.



«Мы всегда адаптируем тематику тренировок к текущему сезону. Зимой акцент делается на отопление, летом – на вопросы, связанные с электроэнергией. Во время учений сотрудники получают вводные данные по параметрам воды и температуры, а их задача – оперативно определить источник проблемы и принять меры для её устранения», – пояснил Владимир Кулагин, заместитель технического директора Автозаводской ТЭЦ.



В реальных условиях у энергетиков есть считанные секунды для принятия первых решений после сигнала об аварии, а на восстановление нормативных параметров работы оборудования отводится не более 5 минут. От слаженности и скорости действий сотрудников зависит бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами.



«Тренировки дают практические навыки при нештатных ситуациях. Понятно, что все мы можем испытывать стресс, но когда порядок действий отработан до автоматизма, это повышает шансы на то, что в реальной ситуации человек быстро сориентируется и примет верные решения. Сегодня персоналу котлотурбинного цеха нужно было условно определить место разрыва трубопровода на ТЭЦ, отключить теплотрассу, снизить подпиток теплосети, удержать давление. Справились все хорошо, действовали уверено, замечаний нет», - рассказал Константин Тетнев, заместитель начальника котлотурбинного цеха Автозаводской ТЭЦ.



Тренировка длилась чуть более часа. За это время на щит управления поступили десятки звонков с новыми данными от цехов, а по громкой связи непрерывно передавались оперативные команды. В каждом цехе к основному сценарию добавлялись дополнительные сложности: в котлотурбинном цехе обнаружили трещину в теплопроводе между турбиной и котлом, а в химцехе ликвидировали условный пожар в топливной лаборатории.



Несмотря на усложняющие условия, все подразделения успешно справились с поставленными задачами. Гидравлические и температурные режимы работы станции были стабилизированы без негативных последствий для оборудования и потребителей. В реальной жизни горожане даже не заметили бы изменений в температуре в своих домах.



«Мы стараемся каждый раз усложнять сценарии тренировок, а также проводить совместные учения с другими предприятиями группы компаний, чтобы слаженность действий была абсолютной на всех уровнях. Профессионализм сотрудников группы компаний – один из гарантов бесперебойного снабжения ресурсами наших потребителей», - отметил генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.



Такие учения не только укрепляют навыки персонала, но и повышают надежность работы ТЭЦ, обеспечивая стабильность теплоснабжения для тысяч жителей города.