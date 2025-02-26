Суд аннулировал кредит 72-летней нижегородки, переведенный мошенникам

Нижегородский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным кредитный договор 72-летней жительницы, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Пенсионерка стала объектом телефонного обмана. Неизвестные многократно звонили ей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и убеждали взять кредиты, а затем перевести средства на указанные ими реквизиты.
Как уточнили в прокуратуре, в результате таких действий женщина утратила способность осознавать последствия своих поступков. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд признал один из кредитных договоров на сумму 800 тысяч рублей недействительным и обязал банк вернуть всю сумму заемных средств.
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