Эвакуация в школе №110 в Нижнем Новгороде вызвала давку и панику Общество

Во время эвакуации в школе №110 Канавинского района Нижнего Новгорода 26 февраля произошла давка. Об этом сообщили сами учащиеся, опубликовавшие видео инцидента в социальных сетях.

На кадрах видно, как школьники толпятся у выходов, пытаясь покинуть здание. По словам очевидцев, причиной давки могла стать плохая организация эвакуации.

Некоторые ученики отмечают, что ситуация была разной в разных частях школы. Один из комментаторов пояснил, что "зеленый коридор и раздевалка принадлежали младшей школе, где на тот момент находились второклассники и четвероклассники, поэтому там и было больше паники и криков". В то же время средние классы эвакуировались более организованно.

После эвакуации школьников отпустили домой. На место прибыли пожарные, сотрудники Росгвардии и бригады скорой помощи.