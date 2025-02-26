На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2025 18:49  [67] Ярмарка НКО в Нижнем Новгороде показала, как добрые дела меняют мир
26 февраля 2025 18:38  [70] Зону посадки такси у нижегородского ж/д вокзала изменили после смертельного ДТП
26 февраля 2025 18:27  [79] Анатолий Сидорин: "Областная стоматология долго готовилась к запуску работы в выходные"
26 февраля 2025 18:16  [96] Нижегородцам рассказали, как дёшево отдохнуть летом за рубежом
26 февраля 2025 18:09  [90] В марте для родителей юных нижегородцев проведут два тематических занятия в рамках проекта "ЛекториУМ"
26 февраля 2025 18:01  [243] Эвакуация в школе №110 в Нижнем Новгороде вызвала давку и панику
26 февраля 2025 17:43  [109] Секунды на спасение: на Автозаводской ТЭЦ прошли учения по ликвидации нештатных ситуаций
26 февраля 2025 16:59  [130] Погибшего на СВО Дмитрия Богомолова похоронили в Сокольском округе
26 февраля 2025 16:49  [151] Новый ЖК с детсадом, школой и поликлиникой построят у Карповской церкви
26 февраля 2025 16:30  [357] Стандарты транспортного обслуживания обновляют в Нижегородской области
Общество

Эвакуация в школе №110 в Нижнем Новгороде вызвала давку и панику

26 февраля 2025 18:01  [243] Общество

Во время эвакуации в школе №110 Канавинского района Нижнего Новгорода 26 февраля произошла давка. Об этом сообщили сами учащиеся, опубликовавшие видео инцидента в социальных сетях.  

На кадрах видно, как школьники толпятся у выходов, пытаясь покинуть здание. По словам очевидцев, причиной давки могла стать плохая организация эвакуации.  

Некоторые ученики отмечают, что ситуация была разной в разных частях школы. Один из комментаторов пояснил, что "зеленый коридор и раздевалка принадлежали младшей школе, где на тот момент находились второклассники и четвероклассники, поэтому там и было больше паники и криков". В то же время средние классы эвакуировались более организованно.  

После эвакуации школьников отпустили домой. На место прибыли пожарные, сотрудники Росгвардии и бригады скорой помощи.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы Эвакуация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph