Эвакуация в школе №110 в Нижнем Новгороде вызвала давку и панику

Во время эвакуации в школе №110 Канавинского района Нижнего Новгорода 26 февраля произошла давка. Об этом сообщили сами учащиеся, опубликовавшие видео инцидента в социальных сетях.
На кадрах видно, как школьники толпятся у выходов, пытаясь покинуть здание. По словам очевидцев, причиной давки могла стать плохая организация эвакуации.
Некоторые ученики отмечают, что ситуация была разной в разных частях школы. Один из комментаторов пояснил, что "зеленый коридор и раздевалка принадлежали младшей школе, где на тот момент находились второклассники и четвероклассники, поэтому там и было больше паники и криков". В то же время средние классы эвакуировались более организованно.
После эвакуации школьников отпустили домой. На место прибыли пожарные, сотрудники Росгвардии и бригады скорой помощи.
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