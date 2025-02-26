В марте для родителей юных нижегородцев проведут два тематических занятия в рамках проекта "ЛекториУМ" Общество

Фото: центр "Вега"

В марте для родителей юных нижегородцев проведут два тематических занятия в рамках проекта «ЛекториУМ». Мамы, папы, бабушки и дедушки смогут узнать новое о воспитании детей в региональном Центре развития талантов «Вега» в парке «Швейцария» (Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35А, круглый павильон).

Лекция, запланированная к проведению 1 марта, будет посвящена секретам воспитания девочек. Психолог, системный семейный психотерапевт, автор и ведущая курсов для подростков и взрослых, ведущая «Школы социальной зрелости» Алена Костина расскажет о взаимоотношениях мам и дочерей и том, чему необходимо научить современную девушку.

Тема встречи 29 марта - «Мамы, пора менять правила: слабые стороны и неработающие паттерны воспитания». Слушатели лекции узнают о самых распространенных причинах конфликтов родителя и ребенка, а также инструментах для построения доверительных отношений с детьми. Участники встречи обсудят, как помочь ребенку справиться с тревогой и боязнью, какие занятия стоит поощрять, а какие запрещать. Татьяна Воропаева, практикующий логопед и арт-педагог, поделится с гостями «Чек-листом здорового ребенка».

Как напомнили в министерстве образования и науки Нижегородской области, проект «ЛекториУМ» ориентирован не только на взрослых. Во время лекций для родителей с детьми будут проводить развивающие занятия. Так, 1 марта юные нижегородцы смогут присоединиться к празднику «Феврамарт» и принять участие в мастер-классах, а 29 марта для детей проведут турнир по шахматам.

Все мероприятия проекта «ЛекториУМ» проводятся бесплатно. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Напомним, Центр «Вега» был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта – строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».