Нижегородцам рассказали, как дёшево отдохнуть летом за рубежом Общество

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Российские туристические агентства предлагают выгодные условия для приобретения путевок в летний отпуск, учитывая текущую стоимость доллара и евро. В период укрепления рубля россияне получают возможность приобрести тур по более низкой цене. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью телеканалу "360".

Он отметил, что при снижении курса доллара поездка стоимостью пять тысяч долларов ранее обходилась в 500 тысяч рублей при курсе 100 рублей за доллар. Если доллар будет стоить 80 рублей, то поездка будет стоить 400 тысяч рублей. Таким образом, россияне могут сэкономить до 100 тысяч рублей на коротком промежутке времени.

Мкртчян также подчеркнул, что у россиян есть возможность отдохнуть за границей по доступным ценам, если вылетать из Армении или Грузии. Он привел пример продажи билета из Еревана в Рим и обратно за девять тысяч рублей. Также россияне могут легко добраться до этих городов на собственных автомобилях, оставив их на парковке за 300-400 рублей в сутки. Однако, по его словам, билеты через Стамбул обходятся дороже.

Он также рассказал, что западные страны продолжают выдавать визы россиянам без проблем. Успешность получения визы зависит от полноты и достоверности представленных документов.

Мкртчян подчеркнул, что при наличии брони отеля, авиабилетов, экскурсий и достаточном количестве денег на счету, а также справки с места работы о хорошей зарплате, визу можно получить без проблем. Однако, если ранее были нарушения визовых правил Шенгенской зоны, это может повлиять на решение о выдаче визы. По его словам, за последние 15 лет не было ни одного отказа в выдаче виз от Италии при покупке билета на круиз из Неаполя.