Зону посадки такси у нижегородского ж/д вокзала изменили после смертельного ДТП Общество

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Зона высадки и посадки пассажиров такси в районе Московского вокзала Нижнего Новгорода была скорректирована. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов.

Решение изменить схему движения такси связано с трагическим инцидентом на площади Революции. В феврале здесь произошел смертельный наезд на сотрудницу регионального правительства, которая оказалась под колесами автобуса. Видеозапись аварии широко распространилась в сети, вызвав общественный резонанс.

После обсуждения проблемы Илья Зотов обратился в компанию "Яндекс" с просьбой скорректировать зону запрета посадки и высадки такси. По его словам, компания оперативно внесла необходимые правки в течение нескольких дней.

"Да, это не окончательное решение, многое зависит от культуры вождения и внимательности всех участников дорожного движения. Но это важный шаг, и работа по улучшению привокзальной площади продолжится", — подчеркнул Зотов в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что для повышения комфорта и безопасности пассажиров предстоит решить еще ряд инфраструктурных вопросов. Общественная палата Нижегородской области совместно с региональными властями, администрацией города и ГИБДД продолжит работу над улучшением транспортной инфраструктуры у вокзала.

Ранее сообщалось, что водителя, насмерть сбившего нижегородку у Московского вокзала, задержали.