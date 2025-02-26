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Общество

Зону посадки такси у нижегородского ж/д вокзала изменили после смертельного ДТП

26 февраля 2025 18:38  [68] Общество

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Зона высадки и посадки пассажиров такси в районе Московского вокзала Нижнего Новгорода была скорректирована. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов.  

Решение изменить схему движения такси связано с трагическим инцидентом на площади Революции. В феврале здесь произошел смертельный наезд на сотрудницу регионального правительства, которая оказалась под колесами автобуса. Видеозапись аварии широко распространилась в сети, вызвав общественный резонанс.  

После обсуждения проблемы Илья Зотов обратился в компанию "Яндекс" с просьбой скорректировать зону запрета посадки и высадки такси. По его словам, компания оперативно внесла необходимые правки в течение нескольких дней.  

"Да, это не окончательное решение, многое зависит от культуры вождения и внимательности всех участников дорожного движения. Но это важный шаг, и работа по улучшению привокзальной площади продолжится", — подчеркнул Зотов в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что для повышения комфорта и безопасности пассажиров предстоит решить еще ряд инфраструктурных вопросов. Общественная палата Нижегородской области совместно с региональными властями, администрацией города и ГИБДД продолжит работу над улучшением транспортной инфраструктуры у вокзала.

Ранее сообщалось, что водителя, насмерть сбившего нижегородку у Московского вокзала, задержали.

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Теги:
Безопасность Дороги Транспорт
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