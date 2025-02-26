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Происшествия

Дело завели на мигранта, продавшего 150 арендованных авто в Нижегородской области

27 февраля 2025 08:00  [121] Происшествия

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил нижегородским следователям возбудить уголовное дело против Саака Хачатряна, уроженца Армении. Мужчину обвиняют в мошенничестве — он продавал автомобили, которые брал в аренду. Об этом сообщили в ведомстве.  

По данным программы "Кстати" (18+), Хачатрян арендовал 150 машин, используя их для доставки шашлыка и сдачи в субаренду. Изначально он исправно оплачивал аренду, но затем перестал вносить платежи. Вскоре выяснилось, что он уже успел продать автомобили.  

Как рассказал заместитель директора компании "Алрус" Кирилл Куликов, мужчина задолжал фирме 500 тысяч рублей. После этого было принято решение изъять транспорт, но оказалось, что его уже нет — машины были распроданы.  

По словам Куликова, Хачатрян вводил покупателей в заблуждение, демонстрируя доверенности на автомобили. Премиальные модели стоимостью 3,5 миллиона рублей он реализовывал всего за 500 тысяч.  

На транспортных средствах стояли датчики отслеживания, что позволило представителям компании найти часть машин. Некоторые обнаружили в лесах, другие оказались за границей. Часть авто мошенник успел продать через автосалон.  

На данный момент фирме удалось вернуть около 75 автомобилей, однако 10 машин до сих пор не найдены — по данным геолокации, они могли оказаться на разборках.  

Ранее Хачатрян уже отбывал 10-летний срок за мошенничество. После освобождения он сменил имя в Армении и вернулся в Россию.

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Теги:
Автомобили Миграция СК РФ
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