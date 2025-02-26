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Общество

Почему ребенок часто болеет и как укрепить иммунитет? Советы иммунолога

27 февраля 2025 09:40  [107] Общество

Фото: Александр Воложанин

С 24 февраля по 2 марта в России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета, приуроченная ко Всемирному дню иммунитета (1 марта). В этот период врачи напоминают о важности заботы о защитных силах организма, особенно в детском возрасте. Почему одни дети простужаются редко, а другие болеют постоянно? Как помочь организму справляться с вирусами и бактериями? На эти вопросы НИА "Нижний Новгород" ответила детский аллерголог-иммунолог детской городской больницы №25 Наталья Гришаева.  

Почему одни дети болеют чаще других?

Основной фактор – состояние иммунной системы. Ее работа зависит от наследственности, питания, режима дня, наличия хронических заболеваний и даже окружения ребенка. Если он часто контактирует с заболевшими, риск заражения возрастает.  

К тому же иммунитет у детей первых лет жизни еще не умеет "запоминать" инфекции, поэтому спустя короткое время малыш может заболеть тем же вирусом снова. Лечение в большинстве случаев устраняет симптомы, но не укрепляет защитные механизмы организма.  

Чтобы снизить частоту заболеваний, врачи рекомендуют уделять внимание реабилитации после болезней и при необходимости использовать иммунотропные препараты – их назначает врач.  

Как сформировать сильный иммунитет?

Эмоциональный климат. Семья должна быть источником поддержки, так как стресс ослабляет защитные силы организма.  

Режим дня. Дети должны спать не менее 8–9 часов в сутки, ложиться не позднее 22:00. До 7 лет важен дневной сон, а режим дня должен соблюдаться даже в выходные.  

Правильное питание. Ребенку необходимо три полноценных приема пищи и перекусы. Полезно включать в рацион:  

• фрукты, овощи, орехи, ягоды (витамины);  
• кисломолочные продукты (кальций);  
• яйца (витамин В12);  
• зерновой хлеб, нежирное мясо и рыбу.  

Физическая активность. Регулярные прогулки дважды в день, активные игры на свежем воздухе, плавание, катание на велосипеде и лыжах – всё это укрепляет организм.  

Закаливание. Начинать стоит с обтирания влажным полотенцем, контрастного душа, посещения бани. Но важно учитывать индивидуальные особенности ребенка – иногда закаливание противопоказано.  

Гигиена. Приучайте ребенка мыть руки, полоскать рот после еды, чистить зубы дважды в день. Комнату нужно регулярно проветривать, а температура воздуха должна быть в пределах 20–22°C.  

Как влияют прививки на иммунитет?

Прививки – это "тренировка" иммунной системы, которая помогает выработать защиту против серьезных инфекций. Благодаря вакцинации организм учится распознавать вирусы и бактерии, формируя так называемую иммунную память.  

Прививки защищают от:  

  • гриппа,  
  • кори,  
  • коклюша,  
  • дифтерии,  
  • столбняка,  
  • гепатита B и других опасных инфекций.  

Все вакцины вносятся в Национальный календарь прививок, а дополнительно можно сделать прививки международного уровня. Вакцинация проводится только при отсутствии заболеваний – перед прививкой ребенка должен осмотреть врач.  

Как защитить ребенка с предрасположенностью к аллергии?

Иммунитет аллергиков особенно чувствителен к окружающей среде. Чтобы снизить риск заболеваний, важно:  

  • следить за качеством питания, избегать искусственных добавок;  
  • ограничить контакт с бытовой химией с сильными ароматами;  
  • не допускать вдыхания дыма и загазованного воздуха;  
  • избегать контакта с плесенью;  
  • не гулять в сезон цветения растений, если есть склонность к аллергии;  
  • не заводить пушистых животных, если в семье есть аллергики.  

При частых аллергических реакциях важно консультироваться с врачом-аллергологом, чтобы вовремя корректировать образ жизни и лечение.

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Теги:
Дети Здоровье
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