Почему ребенок часто болеет и как укрепить иммунитет? Советы иммунолога Общество

Фото: Александр Воложанин

С 24 февраля по 2 марта в России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета, приуроченная ко Всемирному дню иммунитета (1 марта). В этот период врачи напоминают о важности заботы о защитных силах организма, особенно в детском возрасте. Почему одни дети простужаются редко, а другие болеют постоянно? Как помочь организму справляться с вирусами и бактериями? На эти вопросы НИА "Нижний Новгород" ответила детский аллерголог-иммунолог детской городской больницы №25 Наталья Гришаева.

Почему одни дети болеют чаще других?

Основной фактор – состояние иммунной системы. Ее работа зависит от наследственности, питания, режима дня, наличия хронических заболеваний и даже окружения ребенка. Если он часто контактирует с заболевшими, риск заражения возрастает.

К тому же иммунитет у детей первых лет жизни еще не умеет "запоминать" инфекции, поэтому спустя короткое время малыш может заболеть тем же вирусом снова. Лечение в большинстве случаев устраняет симптомы, но не укрепляет защитные механизмы организма.

Чтобы снизить частоту заболеваний, врачи рекомендуют уделять внимание реабилитации после болезней и при необходимости использовать иммунотропные препараты – их назначает врач.

Как сформировать сильный иммунитет?

Эмоциональный климат. Семья должна быть источником поддержки, так как стресс ослабляет защитные силы организма.

Режим дня. Дети должны спать не менее 8–9 часов в сутки, ложиться не позднее 22:00. До 7 лет важен дневной сон, а режим дня должен соблюдаться даже в выходные.

Правильное питание. Ребенку необходимо три полноценных приема пищи и перекусы. Полезно включать в рацион:

• фрукты, овощи, орехи, ягоды (витамины);

• кисломолочные продукты (кальций);

• яйца (витамин В12);

• зерновой хлеб, нежирное мясо и рыбу.

Физическая активность. Регулярные прогулки дважды в день, активные игры на свежем воздухе, плавание, катание на велосипеде и лыжах – всё это укрепляет организм.

Закаливание. Начинать стоит с обтирания влажным полотенцем, контрастного душа, посещения бани. Но важно учитывать индивидуальные особенности ребенка – иногда закаливание противопоказано.

Гигиена. Приучайте ребенка мыть руки, полоскать рот после еды, чистить зубы дважды в день. Комнату нужно регулярно проветривать, а температура воздуха должна быть в пределах 20–22°C.

Как влияют прививки на иммунитет?

Прививки – это "тренировка" иммунной системы, которая помогает выработать защиту против серьезных инфекций. Благодаря вакцинации организм учится распознавать вирусы и бактерии, формируя так называемую иммунную память.

Прививки защищают от:

гриппа,

кори,

коклюша,

дифтерии,

столбняка,

гепатита B и других опасных инфекций.

Все вакцины вносятся в Национальный календарь прививок, а дополнительно можно сделать прививки международного уровня. Вакцинация проводится только при отсутствии заболеваний – перед прививкой ребенка должен осмотреть врач.

Как защитить ребенка с предрасположенностью к аллергии?

Иммунитет аллергиков особенно чувствителен к окружающей среде. Чтобы снизить риск заболеваний, важно:

следить за качеством питания, избегать искусственных добавок;

ограничить контакт с бытовой химией с сильными ароматами;

не допускать вдыхания дыма и загазованного воздуха;

избегать контакта с плесенью;

не гулять в сезон цветения растений, если есть склонность к аллергии;

не заводить пушистых животных, если в семье есть аллергики.

При частых аллергических реакциях важно консультироваться с врачом-аллергологом, чтобы вовремя корректировать образ жизни и лечение.