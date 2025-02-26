Томас Бах заявил об отказе от членства в МОК после 34 лет работы Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о своём решении покинуть свой пост. Об этом стало известно накануне, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, Бах передаст свои полномочия преемнику 23 июня 2025 года. В этот день состоится 143-я сессия МОК в Греции, на которой будет избран новый глава организации.

Бах покинет свой пост спустя 34 года после своего первого избрания. Он был назначен на эту должность в 1991 году.

Кроме того, на этой неделе Бах подал заявление в исполком о своей отставке с поста члена МОК. Он решил не продлевать свои полномочия, как того требует Олимпийская хартия.

Бах оказал значительно влияние на ситуацию вокруг российских спортсменов на мировой арене. В 2022 году он поддержал решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала. В декабре 2023 года комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных атлетов. Однако на соревнования отправилось всего 15 человек.

16 сентября 2024 года были объявлены кандидаты на пост президента МОК. Среди них — глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, руководитель Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян и глава федерации лыжного спорта Юхан Элиаш.

Напомним, в 1976 году Бах стал олимпийским чемпионом по фехтованию в командной рапире. Он также является чемпионом мира и призёром мировых первенств.

Ранее МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к квалификационным соревнованиям для участия в Олимпийских играх 2026 года.