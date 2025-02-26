Бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова задержана в Москве Происшествия

Экс-ректор Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова задержана в Москве. Такая информация появилась в СМИ утром 27 февраля. Источник НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах подтвердил эти данные.

Напомним, что Никонова руководила НГЛУ имени Добролюбова в течение пяти лет — до осени 2024 года. Затем в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации решили снять ее с занимаемой должности. Вскоре и.о. ректора сделали Никиту Авралева, экс-проректора ННГУ имени Лобачевского.

Параллельно с этим в нижегородских телеграм-каналах стали появляться посты о якобы финансовых нарушениях в НГЛУ и массовых увольнениях. В итоге анонимными сообщениями заинтересовалась прокуратура Нижегородской области — началась проверка. При этом сама Жанна Никонова публично ответила на обвинения в свой адрес, назвав их клеветой, и пригрозила обратиться в суд.

По данным из открытых источников, с 25 февраля 2025 года экс-ректор нижегородского вуза возглавила частный вуз в Москве (Образовательное частное учреждение высшего образования "Московская международная академия").

Спустя пару дней стало известно о задержании Никоновой в Москве и проведении обысков в НГЛУ. Причина задержания пока не разглашается.