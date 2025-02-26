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Общество

АСИ представило Атлас сервисно-инфраструктурных решений для комплексного развития опорных населенных пунктов

27 февраля 2025 10:32  [38] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочего визита в Нижний Новгород представила новый инструмент для региональных управленческих команд – Атлас сервисно-инфраструктурных решений. Этот ресурс призван помочь в разработке программ комплексного развития опорных населенных пунктов путем предложения готовых решений в ключевых сферах, таких как транспорт, жилье, ЖКХ и социальная инфраструктура.

«При создании Атласа сервисно-инфраструктурных решений мы стремились обеспечить комплексный подход к развитию опорных населенных пунктов. Важно, что в Атласе представлены как региональные практики, так и решения бизнеса. Такой баланс позволяет использовать лучший управленческий опыт субъектов РФ и инновационные разработки компаний, обеспечивая регионам доступ к эффективным инструментам для повышения качества жизни населения», – подчеркнула Светлана Чупшева.

Атлас позволяет пользователям выбирать наиболее подходящие решения в зависимости от численности населения и актуальных задач региона. Для каждого решения указана ориентировочная стоимость, оценено его влияние на качество жизни, а также представлен алгоритм внедрения. Важно отметить, что часть решений не требует финансовых вложений, так как они предоставляются регионами-наставниками.

«Качество жизни в городе во многом зависит от современной инфраструктуры городской мобильности. Использование интегрированных технологий электрического движения является перспективным направлением, которое позволит снизить нагрузку на экологию и повысит экономическую эффективность транспортной отрасли», - сказал глава экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Среди представленных практик – инициативы Нижегородской, Новосибирской областей и Москвы. Например, Нижегородская область поделилась опытом организации работы электротакси Hyper, включая меры государственной поддержки для операторов, такие как субсидирование лизинговых платежей за электромобили. Размер субсидии может достигать 116 тыс. рублей в год на одно транспортное средство.

«На сегодняшний день мы – первые в стране по количеству электромобилей в региональном реестре такси. В 2022 году мы запустили первый проект по комплексному развитию электродвижения, и речь не только о закупке электромобилей, но и о подготовке необходимой инфраструктуры. Для нас важно развивать культуру осознанного потребления и снижения антропогенного воздействия человека на природу, поэтому развитие электротакси - это наш вклад и в климатическую повестку страны», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Hyper - ключевой оператор Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года. Компания разработала и внедрила уникальную модель развития электродвижения в регионах. Первый проект успешно реализован в партнерстве с Нижегородской областью, где на сегодняшний день таксопарки насчитывают более 380 электрокаров и 110 быстрых ЭЗС по всему региону.

Кроме региональных практик, в Атлас включены решения от бизнеса, такие как программно-аппаратный комплекс для автоматизации котельных «Термовизор», система видеоаналитики транспортного потока Smart Traffic System и система управления светофорами «Умный перекресток». Эти решения могут предоставляться как на безвозмездной, так и на коммерческой основе.

АСИ также окажет адресную поддержку 10 пилотным регионам в подборе практик для достижения целевого показателя улучшения качества среды для жизни на 30%. Эксперты агентства помогут в разработке «дорожных карт», обучении и оценке эффективности внедренных решений.

Справка:

Перечень опорных населенных пунктов был утвержден на заседании правительственной комиссии по региональному развитию и одобрен на заседании Госсовета. В него вошли административные центры, стратегически важные населенные пункты, а также территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты. АСИ активно участвовало в формировании перечня, определяя ключевые критерии отбора.

Группа ВЭБ.РФ совместно с Агентством стратегических инициатив продолжают серию бизнес-миссий по всей стране. Первым регионом, где федеральные институты развития успешно опробовали новый формат работы над решением задач по развитию, стал Калининград. В работе миссии участвуют представители институтов развития группы ВЭБ.РФ, АСИ, местных органов власти, эксперты и лидеры общественного мнения. В рамках миссий проходят встречи и дискуссии о направлениях развития области, обсуждаются меры государственной поддержки и конкретные проекты, которые направлены на развитие региона и страны в целом.

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Теги:
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