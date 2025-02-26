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Экономика

ЗСНО утвердило инвестсоглашение между правительством и Нижегородским молокозаводом №1

27 февраля 2025 11:02  [113] Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

 27 февраля на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в двух чтениях закон «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и акционерным обществом «Нижегородский молочный завод №1».

Основные виды деятельности предприятия – производство питьевого молока, сливок, сметаны, йогурта и прочей молочной продукции, а также их реализация. В настоящее время АО «НМЗ №1» входит в агрохолдинг «Шахунское Молоко», занимающий лидирующие позиции на рынке региона.

«Важно, что крупный инвестор вкладывает средства в экономику Нижегородской области, развивает производство молочной продукции, создает новые рабочие места. Депутаты регионального парламента всегда поддерживают такие значимые проекты. Наша область – привлекательный для инвесторов регион. В рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив мы делим вторую строчку с Татарстаном», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Соглашение является основанием для предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество предприятию, реализующему приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области по модернизации, реконструкции и строительства АО «НМЗ №1» мощностью переработки 300 тонн молока в сутки.

«Реализация проекта позволила инвестору заместить устаревшие мощности предприятия, обновить ассортимент продукции, а региону – создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Обязательное условие при оказании господдержки, которые мы ставим бизнесу — уровень зарплат не ниже среднеотраслевой по конкретному виду деятельности. У инвестора этот уровень значительно выше», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Концепция проекта предусматривает строительство на территории Нижегородского молочного завода здания приемного отделения молока с мойкой автомолцистерн, аппаратного цеха и модернизацию производственного корпуса до мощности переработки 300 тонн молока-сырья в сутки.

«Реализуемый инвестпроект позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и создать новые рабочие места, ведь именно эффективное современное производство сегодня востребовано у молодых специалистов. Агрохолдинг – лидер в Нижегородской области среди предприятий АПК по уровню оснащенности и качеству молочных продуктов. Благодаря поддержке регионального правительства и Законодательного Собрания, агрохолдинг продолжит уверенно развиваться, наращивая производственные мощности», – отметил генеральный директор управляющей компании «Шахунское молоко» Александр Маликов.

Объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется сохранение 150 рабочих мест и создание 90 новых рабочих мест, таким образом число сотрудников завода увеличится до 240. 

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Теги:
Законодательное собрание
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