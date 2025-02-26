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Более 2,6 тысячи жителей села нашли работу при поддержке Нижегородского кадрового центра

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» в 2024 году помог найти работу 2,6 тыс. сельских жителей в 2024 году. Это составляет 76% от общего числа заявок в кадровый центр.

«Среди тех, кто обратился за помощью в поиске работы, было 1 818 женщин и 1 605 мужчин. Уровень образования соискателей разнообразный: 664 человека – с высшим образованием, 1 398 – с общим основным или общим средним, 1 266 соискателей – со средним профессиональным образованием, 95 человек – без основного общего образования. Наиболее активно искали работу граждане от 31 года до 50 лет – 1 388 человек, а также люди от 50 лет – 985 человек», - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В 2024 году наиболее востребованными были водители вездехода, рабочие по уходу за животными, механики, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства.

«Мы направляли безработных граждан на профессиональную подготовку по востребованным в агропромышленном комплексе профессиям, таким как тракторист и водитель автопогрузчика категории «С». Это позволило не только повысить квалификацию соискателей, но и обеспечить работодателей необходимыми специалистами», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

На портале «Работа России» в сфере сельского хозяйства сегодня доступно около 1 тысячи вакансий. Всю актуальную информацию о мерах поддержки Нижегородского кадрового центра «Работа России» можно найти в официальной группе учреждения.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Сельское хозяйство Трудоустройство
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