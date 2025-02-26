На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
27 февраля 2025 12:10  [12] Петр Фрадков и Глеб Никитин обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Нижегородской области
27 февраля 2025 11:47  [86] Две новые гостиницы построят у площади Минина в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 11:15  [94] Нижегородские предприниматели стали участниками проекта "Платформа роста"
26 февраля 2025 17:42  [261] Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в вебинарах по работе с маркировкой товаров
26 февраля 2025 13:41  [292] На 33% увеличилась выработка у нижегородского производителя дверей благодаря участию в проекте "Производительность труда"
26 февраля 2025 13:13  [325] От "Первого номера" до "Зятя": топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой
26 февраля 2025 12:27  [397] Законсервированный завод в Дзержинске восстановят за 3,9 млрд рублей
25 февраля 2025 13:29  [302] Нижегородский бизнес привлек 10,4 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП
24 февраля 2025 14:09  [433] Нижегородские экспортеры могут определить условия поставки товаров за рубеж с помощью конструктора Incoterms
23 февраля 2025 14:16  [1091] Около 350 нижегородских магазинов "Бристоль" и "Красное и Белое" могут закрыть
Бизнес

Нижегородские предприниматели стали участниками проекта "Платформа роста"

27 февраля 2025 11:15  [94] Бизнес

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Поддержку «Платформы роста» — проекта компании РВБ (Объединенной компании Wildberries и Russ) и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) — получат бренды из Нижегородской области. Об этом на встрече с местными предпринимателями рассказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

В мероприятии «Битва брендов» от «Платформы роста», которое прошло 26 февраля в Нижнем Новгороде, в качестве членов жюри приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Представители регионального бизнеса презентовали им свои бренды. Несколько компаний было особо отмечено членами жюри, они получат дополнительную поддержку.

Обращаясь к предпринимателям, Роберт Мирзоян отметил, что оборот товаров продавцов из Нижегородской области на Wildberries увеличился в прошлом году на 42% в денежном выражении, а «Платформа роста» поможет им не снижать темпы развития.

«Вовлеченность российских производителей в платформенную экономику продолжает расти — это окно больших возможностей для них. РВБ, в свою очередь, поддерживает отечественные предприятия в развитии их продуктов на рынке электронной коммерции, чтобы он продолжал и дальше быть одним из драйверов всей экономики. Мы помогаем региональным брендам укреплять позиции не только на российском, но и на международных рынках. И «Платформа роста» решает как раз такую задачу, открывая доступ к знаниям, рекламным каналам, аналитике и инструментам продвижения», — сказал Роберт Мирзоян.

«Мы благодарны коллегам за возможность вживую показать нижегородские бренды, познакомить с их создателями – творческими, вдохновленными и, главное, патриотичными людьми. Ведь для нас очень важно, что команды развивают свои бренды у себя на родине, в Нижегородской области. Об этих брендах точно должны знать за пределами нашего региона или даже страны!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что идет подготовка к подключению в проект победителей конкурса «Знай наших», а всего за этот год планируется привлечь порядка 1 000 российских предпринимателей: «В рамках Национальной предпринимательской инициативы Агентство ведет работу по стимулированию создания новых брендов, продвижению российских компаний, которые обеспечат рост экономики страны. Уверена, многие заметили, как выросли наши бренды: если раньше кто-то предпочитал покупать зарубежное, во многом из-за рекламы, то сейчас ситуация в корне меняется».

В 2023 году от Нижегородской области на первый сезон конкурса брендов «Знай наших» было подано более 100 заявок – 30 финалистов. В 2024 году на второй сезон конкурса заявилось больше 150 брендов.

«Нижний Новгород – сам по себе известный российский бренд и родина предпринимательских традиций. Важно придать этому движению современный характер. Сегодня цифровые платформы позволяют брендам успешно находить и конкурировать за своего потребителя. Уверен, что нижегородских предпринимателей здесь ждет успех», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, комментируя сегодняшнюю битву брендов, отметил: «Все участники конкурса «Знай наших» сделали большой шаг вперед, мобилизовали свои команды для представления бренда, а значит, совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной. Отмечу, что все регионы заинтересованы в том, чтобы о малых предпринимателях и развивающихся российских компаниях узнал рынок, а сами производители, в свою очередь, всегда рады предложить потребителю товары высокого качества. Этот конкурс – обоюдовыгодная история с многоформатной поддержкой. В рамках проекта «Платформа роста» мы готовы и дальше способствовать развитию локальных брендов и в качестве приза приглашаем уважаемых победителей к участию в Петербургском международном экономическом форуме в этом году».

Кроме того, состоялась гастровстреча в формате кафетерия «Знай наших». Делегация познакомилась с восемью гастробрендами и нижегородскими производителями продуктов питания и напитков.

Проект «Платформа роста» был запущен компанией РВБ и АСИ для повышения предпринимательской активности в регионах России, роста объемов производства российских товаров, а также увеличения внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был презентован президенту России Владимиру Путину в ходе заседания наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 23 января 2025 года.

К «Платформе роста» уже присоединились производители из Новгородской и Рязанской областей: бренды одежды, украшений, мебели, продуктов питания и других товаров. Они получили поддержку и сопровождение в продвижении на рынке электронной коммерции, в частности, на площадке Wildberries. Проект «Платформа роста» будет расширен на всю страну.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИ Глеб Никитин Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph