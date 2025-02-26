Нижегородские предприниматели стали участниками проекта "Платформа роста" Бизнес

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Поддержку «Платформы роста» — проекта компании РВБ (Объединенной компании Wildberries и Russ) и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) — получат бренды из Нижегородской области. Об этом на встрече с местными предпринимателями рассказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

В мероприятии «Битва брендов» от «Платформы роста», которое прошло 26 февраля в Нижнем Новгороде, в качестве членов жюри приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Представители регионального бизнеса презентовали им свои бренды. Несколько компаний было особо отмечено членами жюри, они получат дополнительную поддержку.

Обращаясь к предпринимателям, Роберт Мирзоян отметил, что оборот товаров продавцов из Нижегородской области на Wildberries увеличился в прошлом году на 42% в денежном выражении, а «Платформа роста» поможет им не снижать темпы развития.

«Вовлеченность российских производителей в платформенную экономику продолжает расти — это окно больших возможностей для них. РВБ, в свою очередь, поддерживает отечественные предприятия в развитии их продуктов на рынке электронной коммерции, чтобы он продолжал и дальше быть одним из драйверов всей экономики. Мы помогаем региональным брендам укреплять позиции не только на российском, но и на международных рынках. И «Платформа роста» решает как раз такую задачу, открывая доступ к знаниям, рекламным каналам, аналитике и инструментам продвижения», — сказал Роберт Мирзоян.

«Мы благодарны коллегам за возможность вживую показать нижегородские бренды, познакомить с их создателями – творческими, вдохновленными и, главное, патриотичными людьми. Ведь для нас очень важно, что команды развивают свои бренды у себя на родине, в Нижегородской области. Об этих брендах точно должны знать за пределами нашего региона или даже страны!» — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что идет подготовка к подключению в проект победителей конкурса «Знай наших», а всего за этот год планируется привлечь порядка 1 000 российских предпринимателей: «В рамках Национальной предпринимательской инициативы Агентство ведет работу по стимулированию создания новых брендов, продвижению российских компаний, которые обеспечат рост экономики страны. Уверена, многие заметили, как выросли наши бренды: если раньше кто-то предпочитал покупать зарубежное, во многом из-за рекламы, то сейчас ситуация в корне меняется».

В 2023 году от Нижегородской области на первый сезон конкурса брендов «Знай наших» было подано более 100 заявок – 30 финалистов. В 2024 году на второй сезон конкурса заявилось больше 150 брендов.

«Нижний Новгород – сам по себе известный российский бренд и родина предпринимательских традиций. Важно придать этому движению современный характер. Сегодня цифровые платформы позволяют брендам успешно находить и конкурировать за своего потребителя. Уверен, что нижегородских предпринимателей здесь ждет успех», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, комментируя сегодняшнюю битву брендов, отметил: «Все участники конкурса «Знай наших» сделали большой шаг вперед, мобилизовали свои команды для представления бренда, а значит, совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной. Отмечу, что все регионы заинтересованы в том, чтобы о малых предпринимателях и развивающихся российских компаниях узнал рынок, а сами производители, в свою очередь, всегда рады предложить потребителю товары высокого качества. Этот конкурс – обоюдовыгодная история с многоформатной поддержкой. В рамках проекта «Платформа роста» мы готовы и дальше способствовать развитию локальных брендов и в качестве приза приглашаем уважаемых победителей к участию в Петербургском международном экономическом форуме в этом году».

Кроме того, состоялась гастровстреча в формате кафетерия «Знай наших». Делегация познакомилась с восемью гастробрендами и нижегородскими производителями продуктов питания и напитков.

Проект «Платформа роста» был запущен компанией РВБ и АСИ для повышения предпринимательской активности в регионах России, роста объемов производства российских товаров, а также увеличения внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был презентован президенту России Владимиру Путину в ходе заседания наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 23 января 2025 года.

К «Платформе роста» уже присоединились производители из Новгородской и Рязанской областей: бренды одежды, украшений, мебели, продуктов питания и других товаров. Они получили поддержку и сопровождение в продвижении на рынке электронной коммерции, в частности, на площадке Wildberries. Проект «Платформа роста» будет расширен на всю страну.