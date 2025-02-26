В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2025 14:45  [87] Нижегородцам назвали топ-5 факторов, влияющих на детский иммунитет
27 февраля 2025 14:15  [103] 90 нарушений в работе водителей пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 14:04  [116] Доступный отдых в Абхазии сохранится и после запуска прямого авиасообщения
27 февраля 2025 13:46  [184] Батарею в дзержинской школе №26 прорвало по вине ученика
27 февраля 2025 13:30  [150] Детский сад и поликлинику построят рядом с ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
27 февраля 2025 13:07  [151] Снег выпадет на Масленицу в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 12:54  [209] Стихийный мемориал Борису Немцову появился в центре Нижнего Новгорода
27 февраля 2025 12:49  [222] Сын Бориса Немцова поделился воспоминаниями об отце в годовщину его гибели
27 февраля 2025 12:42  [146] Командующий Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии встретился с Героем России майором Андреем Филоненко
27 февраля 2025 11:30  [172] Ржавый потоп произошел в дзержинской школе
Общество

Батарею в дзержинской школе №26 прорвало по вине ученика

27 февраля 2025 13:46  [184] Общество

В школе №26 Дзержинска произошел потоп из-за повреждения отопительной системы одним из учеников. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Инцидент не привел к серьезным последствиям – сотрудники школы оперативно устранили последствия разлива технической воды. Никто из учащихся не пострадал, хотя очевидцы сообщали, что дети покинули здание в панике.  

После ликвидации аварии занятия продолжились в штатном режиме. Власти заверили, что угрозы для жизни и здоровья школьников не возникло.  

Каким образом ученик повредил отопительную систему и какие меры к нему применили, в администрации не уточнили.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Потоп Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph