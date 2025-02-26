Батарею в дзержинской школе №26 прорвало по вине ученика Общество

В школе №26 Дзержинска произошел потоп из-за повреждения отопительной системы одним из учеников. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент не привел к серьезным последствиям – сотрудники школы оперативно устранили последствия разлива технической воды. Никто из учащихся не пострадал, хотя очевидцы сообщали, что дети покинули здание в панике.

После ликвидации аварии занятия продолжились в штатном режиме. Власти заверили, что угрозы для жизни и здоровья школьников не возникло.

Каким образом ученик повредил отопительную систему и какие меры к нему применили, в администрации не уточнили.