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Бизнес

Петр Фрадков и Глеб Никитин обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Нижегородской области

27 февраля 2025 12:10  [1] Бизнес

Фото: Кира Мишина

Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде, в рамках которой обсудили вопросы расширения взаимодействия между банком и региональным правительством.

В ходе переговоров стороны затронули приоритетные направления сотрудничества, в частности, реализацию проектов по строительству жилья для работников ОПК в Нижегородской области в рамках действующей программы ПСБ, которую банк уже реализует в ряде регионов. Прежде всего, спрос на новое жилье в регионе отмечается в городах с высокой концентрацией предприятий ОПК – Сарове, Арзамасе и Дзержинске. Также на встрече обсудили проекты с применением механизма государственно-частного партнерства.

«Нижегородская область является одним из динамично развивающихся регионов России, обладает высоким туристическим, культурным и промышленным потенциалом, с каждым годом преображается, развивается и становится все более комфортной для жизни, работы, развития бизнеса, запуска новых инициатив и проектов, которые в том числе поддерживает и ПСБ. И мы готовы включаться в работу над новыми инфраструктурными проектами и социально важными задачами, подходить к решениям системно с учетом региональных и городских особенностей», - отметил Петр Фрадков.

В рамках визита в Нижегородскую область Петр Фрадков, который является главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президентом Олимпийского комитета России, и Глеб Никитин встретились с министром спорта региона Дмитрием Кабайло. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Олег Беркович, исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский и председатель региональной федерации легкой атлетики Наталья Садова.

Стороны остановились на нескольких приоритетных направлениях сотрудничества в области спорта и рассмотрели вопросы, связанные со спортивной инфраструктурой и перспективой развития легкой атлетики в регионе, а также отметили важность системной работы, нацеленной на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни в целом.

Были достигнуты договоренности о том, что уже летом 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет мероприятие по одной из легкоатлетических дисциплин, а также будут проработаны вопросы, касающиеся спортивной инфраструктуры в регионе как для профессионального, так и для любительского спорта.

«Обсудили с Петром Фрадковым и его коллегами наши флагманские инфраструктурные инициативы. ПСБ – важный для нас партнер, который видит развитие Нижегородской области и активно участвует в нем. Отдельный аспект – реализация ряда концессий, в том числе по развитию территорий в Нижнем Новгороде. Поговорили также о строительстве жилья для работников ОПК по программе банка, о развитии легкой атлетики в регионе. Будем вместе развивать спортивную инфраструктуру и ждем в регионе соревнования всероссийского уровня под эгидой ВФЛА», - сказал Глеб Никитин по итогам встречи.

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Теги:
Глеб Никитин ПСБ Сотрудничество
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