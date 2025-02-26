Пожар на Кузбасской улице локализовали на 1150 кв. метрах Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на Кузбасской улице Нижнего Новгорода локализовали на площади 1150 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, что возгорание в производственно-складском помещении началось утром 27 февраля. Сначал огонь распространился на площади 500 кв. метров, но затем площадь пожара достигла 1150 "квадратов".

В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших. Причина случившегося пока не известна — ее предстоит установить дознавателям.