Пожар на Кузбасской улице локализовали на 1150 кв. метрах

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Пожар на Кузбасской улице Нижнего Новгорода локализовали на площади 1150 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, что возгорание в производственно-складском помещении началось утром 27 февраля. Сначал огонь распространился на площади 500 кв. метров, но затем площадь пожара достигла 1150 "квадратов".
В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших. Причина случившегося пока не известна — ее предстоит установить дознавателям.
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