Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2025 13:46  [22] Батарею в дзержинской школе №26 прорвало по вине ученика
27 февраля 2025 13:30  [69] Детский сад и поликлинику построят рядом с ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
27 февраля 2025 13:07  [96] Снег выпадет на Масленицу в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 12:54  [135] Стихийный мемориал Борису Немцову появился в центре Нижнего Новгорода
27 февраля 2025 12:49  [149] Сын Бориса Немцова поделился воспоминаниями об отце в годовщину его гибели
27 февраля 2025 12:42  [109] Командующий Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии встретился с Героем России майором Андреем Филоненко
27 февраля 2025 11:30  [143] Ржавый потоп произошел в дзержинской школе
27 февраля 2025 10:55  [176] Расширен список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году​
27 февраля 2025 10:32  [173] АСИ представило Атлас сервисно-инфраструктурных решений для комплексного развития опорных населенных пунктов
27 февраля 2025 10:23  [174] Люлин: "Восстанавливая захоронения Героев ВОВ, молодежь передает потомкам память о их подвиге"
Общество

Командующий Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии встретился с Героем России майором Андреем Филоненко

27 февраля 2025 12:42  [109] Общество

Фото: Приволжский ордена Жукова округ войск национальной гвардии Российской Федерации

В Нижнем Новгороде командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Просяник встретился с офицером казанского отряда специального назначения Героем России майором Андреем Филоненко.

В ходе общения генерал-полковник Сергей Просяник поздравил росгвардейца с присвоением высокого звания Героя Российской Федерации и поблагодарил его за образцовое выполнение поставленных задач, пожелав дальнейших успехов в служении Отечеству.

Герой России майор Андрей Филоненко почтил память павших товарищей у мемориала «Военнослужащим и сотрудникам Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, погибшим при исполнении воинского и служебного долга».

Кроме того, в музее при управлении округа состоялась встреча со школьниками учебных заведений Нижегородской области.

«Задача каждого гражданина – защищать своё Отечество. При этом неважно, в каком месте он трудится: военный, научный сотрудник, полицейский, учитель, врач. Работа профессионалов в каждой сфере лежит в основе сильного и независимого государства. Поэтому учитесь и развивайтесь. Это наша страна, и нам ее развивать и защищать в будущем», – дал наставление подрастающему поколению Герой России майор Андрей Филоненко.

Справка:

23 февраля офицеру казанского отряда специального назначения Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии майору Андрею Филоненко вручена Золотая Звезда Героя Российской Федерации. Высокой награды росгвардеец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции и за оборону Курской области в первые дни попытки вторжения украинских боевиков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Росгвардия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph