Командующий Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии встретился с Героем России майором Андреем Филоненко Общество

Фото: Приволжский ордена Жукова округ войск национальной гвардии Российской Федерации

В Нижнем Новгороде командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Просяник встретился с офицером казанского отряда специального назначения Героем России майором Андреем Филоненко.

В ходе общения генерал-полковник Сергей Просяник поздравил росгвардейца с присвоением высокого звания Героя Российской Федерации и поблагодарил его за образцовое выполнение поставленных задач, пожелав дальнейших успехов в служении Отечеству.

Герой России майор Андрей Филоненко почтил память павших товарищей у мемориала «Военнослужащим и сотрудникам Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации, погибшим при исполнении воинского и служебного долга».

Кроме того, в музее при управлении округа состоялась встреча со школьниками учебных заведений Нижегородской области.

«Задача каждого гражданина – защищать своё Отечество. При этом неважно, в каком месте он трудится: военный, научный сотрудник, полицейский, учитель, врач. Работа профессионалов в каждой сфере лежит в основе сильного и независимого государства. Поэтому учитесь и развивайтесь. Это наша страна, и нам ее развивать и защищать в будущем», – дал наставление подрастающему поколению Герой России майор Андрей Филоненко.

Справка:

23 февраля офицеру казанского отряда специального назначения Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии майору Андрею Филоненко вручена Золотая Звезда Героя Российской Федерации. Высокой награды росгвардеец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции и за оборону Курской области в первые дни попытки вторжения украинских боевиков.