Стихийный мемориал Борису Немцову появился в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: Сергей Бишлетов/ НИА "Нижний Новгород"

На Большой Покровской улице Нижнего Новгорода организован стихийный мемориал в память о Борисе Немцове. Небольшая мемориальная зона расположилась у стен театра драмы имени Максима Горького, передает с места корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Жители города оставили там фотографию бывшего губернатора и несколько букетов цветов. Мемориал появился утром 27 февраля, в десятую годовщину его гибели.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также узнала у мэрии, что активисты не обращались к властям за разрешением провести митинг 27 февраля. Состоится он неофициально или нет - неизвестно.

Напомним, что Немцов был первым губернатором Нижегородской области и возглавлял регион с 1991 по 1997 год. 27 февраля 2015 года политика застрелили в Москве. По официальной версии, преступник шесть раз выстрелил в него на Большом Москворецком мосту. Один из подозреваемых в организации убийства, как сообщается, может находиться на территории ДНР.

Ранее об отце в годовщину его гибели высказался сын Немцова Антон.