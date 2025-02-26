СК раскрыл подробности уголовного дела экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора лингвистического университета и директора Института непрерывного образования. По данным следствия, они подозреваются в превышении должностных полномочий (пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следственное управление СК России по Нижегородской области инициировало расследование на основании материалов прокурорской проверки и сведений, предоставленных УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, в 2023-2024 годах экс-ректор, ссылаясь на служебные и докладные записки, подготовленные директором института, подписывала приказы о премировании сотрудников университета. Однако часть стимулирующих выплат незаконно перечислялась в пользу самих подозреваемых. Общая сумма похищенных средств превысила миллион рублей.

Незаконные действия были выявлены и пресечены в ходе совместной работы Следственного комитета, прокуратуры, УФСБ и отдела экономической безопасности УМВД.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела. Проверяется информация о возможных других эпизодах преступной деятельности.

Ранее источник НИА "Нижний Новгород" сообщил, что Жанна Никонова, экс-ректор НГЛУ имени Добролюбова, была задержана в Москве. При этом два дня назад она стала ректором частного московского вуза.